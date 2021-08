Assessoria de Luísa Sonza e Vitão desconversa sobre possível término

Será que o romance de Luísa Sonza e Vitão esfriou? Logo depois que a cantora lançou a música Penhasco, sobre o polêmico fim do casamento dela com Whindersson Nunes, e posou para um ensaio de fotos sem mostrar a mão que usava uma aliança com Vitão, as especulações de que o casal teria terminado o relacionamento tomaram conta da internet.

De acordo com Fábia Oliveira, a assessoria dos dois artistas não está ajudando muito na descoberta dessa informação e sempre desconversa quando é questionada sobre os rumores. Ainda segundo a colunista, nem mesmo Luísa retorna as mensagens. Eita!

Vale lembrar que o ex-marido da cantora anunciou o fim de seu noivado com Maria Lina Deggan nesta sexta-feira, dia 13. O que vocês acham? Parece que essa história ainda vai dar muito pano para manga!