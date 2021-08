Atletas brasileiros ganharão dinheiro pelas medalhas conquistadas; veja valores

Participar das Olimpíadas 2021, em Tokyo, foi um momento muito aguardado pelos atletas. Ter a oportunidade de representar o Brasil e disputar, pelo esporte que ama, significa ter conquistado um grande objetivo na carreira. Porém, melhor ainda é quando medalhas são colocadas no pescoço, poder subir no pódio e ainda, de quebra, ser bonificado com dinheiro pela conquista.

Diante dessa vitória, eles recebem reconhecimento, fama internacional, e alguns, até mesmo patrocínio. Mas, além disso tudo, quando um atleta ganha uma medalha, mais dinheiro para o bolso é entregue. Por isso, entenda quais são os valores que cada atleta brasileiro recebe ao conquistar um lugar no pódio olímpico.

VALORES

Segundo o Comitê Olímpico Brasileiro, o valor alcançado por medalha varia de acordo com a modalidade disputada. Nesse sentido, as premiações em dinheiro são divididas em três categorias: esportes individuais, esporte coletivos e esporte coletivos com mais de seis pessoas.

Nas premiações individuais, como ginástica artística, esgrima ou skate, os atletas recebem os seguintes valores: R $250 mil (ouro), R $150 mil (prata) e R $100 mil (bronze). Pensando assim, Rebeca Andrade, que conquistou ouro e prata na ginástica artística, ganhará R $400 mil pelas vitórias.

Já nos esportes coletivos, o valor aumenta e deve ser dividido igualmente entre os membros da equipe. Para modalidades com até seis jogadores, como a ginástica rítmica, as premiações em dinheiro consistem em: R $500 mil (ouro), R $300 mil (prata) e R $200 mil (bronze).

Para esportes com mais de seis atletas, como futebol ou rugby, o dinheiro é ainda maior e, também, deve ser distribuído em partes iguais. Assim, os valores por cada medalha são: R $ 750 mil (ouro), R $ 450 mil (prata) e R $ 300 mil (bronze).

Nas Olimpíadas de Tóquio, o Brasil bateu recorde de medalhas e alcançou o melhor desempenho em uma edição dos Jogos. Diante disso, foram 21 medalhas: 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. Por isso, além de todo prestígio nacional, os atletas que conquistam medalhas nas Olimpíadas 2021 também recebem uma quantia, em dinheiro, como reconhecimento do Comitê Olímpico Brasileiro pela excelente performance.