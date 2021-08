Atuação do secretário municipal de Educação gera desgaste

O retorno das aulas presenciais nas escolas municipais de Rondonópolis pode ser um novo foco de desgaste para a gestão do prefeito José Carlos do Pátio. E, segundo figuras do alto escalão ouvidas pela coluna, o motivo é o comportamento do secretário de Educação do município, Rogério Penso.

O secretário é apontado como alguém que despreza a importância da comunicação, inclusive com os órgãos da própria Prefeitura. Mas o maior problema apontado agora é de ordem prática: Rogério estaria se mostrando desatento com questões consideradas cruciais.

Ele já havia sido alvo de críticas internas pela demora em fazer a busca ativa de crianças que não haviam feito matrículas na rede municipal. A situação foi contornada graças a um mutirão de última hora envolvendo as secretarias de Ação Social, Habitação e Saúde.

O esforço conjunto na busca ativa evitou prejuízos aos alunos e também a perda de recursos para o município. Mas agora se descobre que o secretário também não tomou as medidas necessárias para garantir o retorno seguro das atividades presenciais na data acertada inicialmente.

Segundo diretores e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais está faltando servidores, equipamentos de proteção, reparos nas escolas e até merenda para os alunos.

Ontem o Observatório Social divulgou um vídeo mostrando que há várias semanas cobrou respostas sobre os preparativos para a retomada das atividades presenciais e não obteve respostas. Mostraram também que o município recebeu recursos e, se quisesse, poderia ter feito as contratações e as licitações para reformas e aquisição de merenda no período em que as aulas estavam suspensas.

O fato é que o todo o cenário ficou bastante ruim. Se as aulas forem retomadas sem os cuidados, alunos e servidores estarão em risco. Se não forem retomadas conforme o previsto, haverá reclamações de pais e também dos órgãos que aprovaram o retorno – inclusive o Ministério Público.

“Faltou organização, diálogo e, sobretudo, faltou humildade”, disse um secretário municipal ao avaliar a atuação do titular da Educação.