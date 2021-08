Vereador propõe sabatina e proibição de parentes em autarquia municipal

A Câmara Municipal retomará nesta semana a discussão sobre a criação da Autarquia de Transporte Coletivo de Rondonópolis. A informação foi confirmada pelo presidente Roni Magnani e já há na Casa duas propostas alterando o texto enviado pela Prefeitura. Ambas foram apresentadas pelo vereador Subtenente Guinâncio (PSDB).

O projeto foi enviado pela Prefeitura à Câmara em junho deste ano e teve o trâmite suspenso após pedidos de vistas apresentados por vereadores, entre eles Guinâncio. O parlamentar convocou a equipe da Universidade Federal de Rondonópolis encarregada pelo estudo de viabilidade e, após reunir as informações, passou a defender a implantação da autarquia com algumas modificações.

“As sugestões visam basicamente dar mais transparência e eficiência à gestão da autarquia. Defendo que a sociedade tenha maior participação e que a Câmara também tenha uma responsabilidade mais ampla”, explicou.

As alterações sugeridas por Guinâncio estão em duas emendas, uma modificativa e a outra aditiva. Na primeira ele altera a redação do texto original incluindo a necessidade de autorização da Câmara para a definição do Plano de Cargos, Carreiras e Salários e também do quadro de pessoal da futura autarquia.

Também inclui um representante do setor patronal no Conselho Deliberativo e proíbe a nomeação de parentes do prefeito, até o 3º grau, em qualquer cargos de administração e gestão da entidade. Outra mudança é a definição de carga horária de 08 horas diárias para todos os servidores da autarquia.

Já na emenda aditiva o vereador propõe a inclusão de medidas visando preservar o patrimônio da empresa e organizar a entrada e saída dos gestores. A futura autarquia ficará impedida de ceder sua frota à terceiros sob qualquer meio. Além disso, tanto o presidente como os membros do Conselho Diretor terão de passar por sabatinas prévias na Câmara Municipal.

Pela proposta do vereador, a Câmara também terá de dar aval às operações de crédito que forem realizadas em nome da Autarquia de Transporte Coletivo.

“Nosso objetivo é adequar a empresa às normas mais salutares para gestão de estatais. É preciso garantir que cada centavo investido seja bem aplicado e de fato retorne em benefícios para a população”, disse Guinâncio.

CALENDÁRIO

As sugestões de Guinâncio devem somar-se a outras propostas que surgirão à partir da discussão do projeto nesta quarta-feira. Conforme o presidente da Câmara, o debate deve seguir pelas próximas semanas e vai incorporar também sugestões que forem colhidas numa audiência pública programada pela Comissão Legislativa de Transportes e Trânsito.

A Prefeitura já comprou parte dos ônibus que serão usados na futura autarquia e tem pedido mais agilidade da discussão na Câmara. No entanto, o projeto tramita de forma regimental e não há uma data definida para o início da votação em plenário.