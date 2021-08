Aulas do Curso de Bombeiro Civil é iniciado em Rondonópolis

Foi iniciado neste domingo (22) a primeira aula da 13ª turma do curso de Bombeiro Civil realizado nas dependências da empresa Machado Assessoria em Segurança do trabalho localizada no bairro Jardim Guanabara em Rondonópolis – MT.

Estiveram presentes vereadores, empresários e também o prefeito da cidade José Carlos do Pátio (SD) que exaltou o Grupo Machado por instituir a qualificação e formação dos Bombeiros Civis.

Machado informou que o projeto do curso de Bombeiro Civil chegou em Rondonópolis no ano de 2015, pois antes dessa data só era possível a qualificação em Campo Grande e Cuiabá e agora está sendo possível no município através do apoio do Deputado Estadual Nininho, do vereador Jonas Rodrigues e o do prefeito José Carlos do Pátio.

Para os alunos Carlos Eduardo e Eduarda Kremer a escolha pelo curso é um avanço na vida profissional no qual terão aperfeiçoamento em diversas situações, inclusive para ajudar o próximo.

O vereador Jonas Rodrigues (SD) argumentou que é de muita importância o curso de Bombeiro Civil, que fará que a pessoa esteja preparada e vai poder atuar em várias áreas e finalizou dizendo que o curso é eficaz para a capacitação.

Para quem deseja ser um Bombeiro Civil basta saber ler e escrever e ter acima de 18 anos, os interessados devem comparecer na Assessoria Machado que fica na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, QD 31, LT07,Nº 3166 no Jardim Guanabara ou ligar no contato (66)3023-0441.