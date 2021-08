Aulas presenciais seguem sem data e secretário rebate acusações

A Secretaria Municipal de Educação acelerou os preparativos visando sanar os problemas que impediram a retomada das aulas presenciais na rede de ensino de Rondonópolis. A reportagem do portal Agora MT foi informada que várias unidades começaram a receber ontem (10) professores e auxiliares, mas ainda não há previsão de quando a situação permitirá o retorno dos alunos às salas de aula.

Além de professores, auxiliares e vigilantes, em quase todas as unidades também faltam Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para as equipes que trabalham nas creches e, principalmente, alimentos para a merenda escolar.

No caso dos alimentos, as escolas precisam que a Secretaria conclua um processo licitatório para a inclusão de novos fornecedores. Os que estão aptos são de pequeno porte e não dispõe de produtos na quantidade e variedade necessárias para atender toda a rede – que tem mais de 22,5 mil alunos. A expectativa é de que este processo seja concluído no dia 23 deste mês.

Ontem diretores de escolas, creches e também do Sindicato dos Servidores Municipais promoveram uma entrevista coletiva para dizer que haviam alertado a Secretaria sobre os problemas com antecedência. Eles disseram ainda que esperam um retorno rápido das atividades presenciais, mas com segurança e condições de trabalho.

Antes, o Observatório Social – ONG que fiscaliza a aplicação dos recursos públicos – também havia feito um questionamento sobre a demora da Secretaria de Educação para viabilizar as condições de retorno.

A ONG mostrou que o município recebeu repasses do Governo Federal e, nos últimos meses, realizou várias licitações com recursos da Educação para construção e reformas.

O secretário de Educação, Rogério Penso, disse que está empenhado na solução dos problemas administrativos e rebateu as críticas à sua atuação. Segundo ele, os problemas decorrem das complicações geradas pela pandemia.

“Tudo está sendo feito com observância na legislação e máxima lisura possível, nem a secretaria e nem a gestão tem nada a esconder. É só entrarem no Portal da Transparência para acompanhar. O fato é que em momento de pandemia tudo é muito complexo. Ações que antes fazíamos em poucos dias, agora demoram um mês”, disse.

Amanhã (12) haverá uma nova reunião na sede da Secretaria com diretores de escolas, dirigentes sindicais, vereadores e também com o Conselho Municipal de Educação para avaliar a situação e decidir se já é possível definir uma nova data para o início das atividades presenciais.