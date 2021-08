Aulas presenciais serão retomadas parcialmente amanhã na rede municipal

A maior parte das unidades de ensino da rede municipal retomará amanhã (17) as aulas presenciais. A decisão foi tomada hoje em reunião com representantes da Prefeitura, das escolas e creches, da Câmara Municipal, do Conselho Municipal de Educação e também com dirigentes do Sindicato dos Servidores Municipais (Sispmur) e da Associação dos Diretores de Escolas Municipais (Adesmur). A lista das unidades que retomarão as atividades presenciais deve ser divulgada nas próximas horas e os pais serão avisados via Whatsapp.

Ficou decidido que as unidades de ensino infantil, que atendem crianças com idades entre 0 a 3 anos, só voltarão após a garantia da merenda escolar, da contratação de estagiários e também da aquisição de equipamentos de proteção individual. Também ficarão fora as escolas e creches que estão passando por reformas.

As unidades em que o quadro de profissionais ainda não está completo vão fazer uma ata detalhando a situação. As informações devem ser encaminhadas para as secretarias de Gestão de Pessoas, Educação e também ao Sispmur, elencando os motivos que impedem o retorno imediato.

No caso das unidades na zona rural falta ainda resolver alguns problemas relacionados ao transporte dos alunos, mas foi confirmado o retorno à partir desta terça-feira.

A presidente o Sispmur, Geane Lina Teles, considerou que as deliberações são satisfatórias. Conforme ela a categoria deu um prazo até o dia 30 deste mês para que o município resolva todas as pendências, de modo a permitir o retorno pleno das atividades presenciais.

Geane também cobrou uma manifestação oficial da Prefeitura sobre a situação.

“Pedimos, mais uma vez, que a Prefeitura faça um comunicado informando as medidas tomadas e também que o retorno presencial dos alunos não se deu por conta dos professores, da Adesmur ou do Sispmur. Mas sim por questões burocráticas que são de responsabilidade da Semed, como a contratação de pessoas, aquisição de insumos e merenda”, destacou.

VAGAS ABERTAS

A retomada parcial das aulas presenciais será possível graças ao esforço empreendido pela Prefeitura e pela secretaria de Educação nos últimos dias visando o preenchimento de cargos vagos nas escolas e creches. São mais de mil vagas e cerca de 500 ainda aguardam candidatos.

No sábado o município divulgou um edital convocando professores aprovados no seletivo público para assumirem 37 postos ainda vagos na rede municipal. Paralelamente está sendo feita a seleção de currículos para estágio. Os candidatos precisam ser alunos de cursos de Psicologia ou Pedagogia e serão contratados diretamente pela Secretaria de Educação.

Já as vagas de vigilantes, merendeiras e auxiliares de serviços diversos serão ocupadas por trabalhadores contratados através da Coopervale.