AVASSALADOR | Flamengo volta a detonar Olimpia e garante a semifinal

O Flamengo está na semifinal da Libertadores! Apesar da vitória por 4 a 1 no jogo ida e ter a vaga entre os quatro melhores do continente encaminhada, o Rubro-Negro não quir dar chance ao azar e voltou a golear o Olimpia-PAR, dessa vez por 5 a 1, nesta quarta-feira (18), no Mané Garrincha, em Brasília.

Com o acachapante placar agregado de 9 a 2, o time agora espera o vencedor do duelo entre Barcelona-EQU e Fluminense, nesta quinta, para conhecer seu adversário na próxima fase. A partida de ida terminou 2 a 2.

Muito superior tecnicamente, o Fla deixava claro desde o início que, se apertasse um pouco, os gols sairiam com naturalidade. E foi o que aconteceu, para alegria dos mais de 10 mil torcedores presentes ao estádio

Aos 29, Gabigol abriu o placar após cruzamento de Rodinei. O camisa 9 queria mais e foi ele quem iniciou a jogada do segundo gol, encontrando Everton Ribeiro na direita. O meia rolou para Arrascaeta, que acertou cruzamento na medida para Bruno Henrique marcar de cabeça.

O Olimpia sabia que a classificação já era algo quase impossível, mas queria se despedir da Libertadores com estilo. E Recalde, aos 44, fez linda jogada individual, driblou Léo Pereira e Diego Alves e fez um golaço.

Mais 3 e vitória vira goleada

O gol sofrido não afetou em nada o desempenho do Flamengo no jogo. E, com 10 do segundo tempo, mais dols gols já haviam saído. Primeiro. Willian Arão aproveitou bate-rebate na área e marcou. Pouco depois, Arrascaeta cruzou para a área na direção de Léo Pereira. Salcedo foi tentar afastar e mandou contra as próprias redes.

Renato Gaúcho até se deu ao luxo de poupar jogadores importantes, como Arrascaeta, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Mas deixou Gabigol em campo. E ele marcou mais um, aos 31, completando cruzamento de Diego para fazer seu 10º gol na Libertadores. O vice-artilheiro do torneio tem apenas 6.