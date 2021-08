Bandidos invadem construção e cortam cabeça da vítima na frente do pai

Mais um crime bárbaro foi registrado na tarde desta quinta-feira (05) no município de Tangará da Serra. Bandidos cortaram a cabeça do jovem de 25 anos, José Clauderson de Souza Silva, que trabalhava junto com o pai em uma obra.

O crime aconteceu na rua 8, no bairro Vila Alta.

Segundo informações, três homens chegaram ao local onde pai e filho trabalhavam e cortaram a cabeça da vítima. Eles levaram a cabeça embora após o crime.

A vítima cumpriu uma pena de cinco anos por um crime de homicídio e estava com tornozeleira eletrônica.

Polícias Militar, Civil e Politec estão no local. A família está desesperada com o ocorrido.

Mais informações em instantes.