Barcelona-EQU elimina o Fluminense e enfrentará o Flamengo na semifinal

Não deu para o Fluminense! Nesta quinta-feira (19), o Tricolor empatou com o Barcelona de Guayaquil fora de casa por 1 a 1 e está fora da Libertadores da América. No duelo de ida, os times empataram em 2 a 2 no Maracanã.

Apesar da igualdade, os equatorianos passam de fase graças aos gols marcados fora de casa e se garantem para enfrentar o Flamengo na semifinal, em jogos que acontecerão no mês de setembro.

Flu começa melhor, mas não marca

Precisando de ao menos um gol, o Flu foi para cima desde o início e mandou nos primeiros 45 minutos, com 73% de posse de bola, cinco finalizações e duas grandes chances de abrir o placar. A primeira delas foi em bicicleta de Ganso.

O meia, surpresa na escalação, fazia uma boa atuação, mas caiu sobre o braço e se lesionou, sendo substituído por Cazares.

No início da segunda etapa, a melhor chance do jogo até então. E ela foi do Barcelona. Molina recebeu no meio, cruzou para a área e encontrou León. Sozinho, ele cebeceou mal e mandou para fora.

O duelo estava aberto, com os dois times indo para cima. Mas foram os equatorianos que chegaram ao gol. Aos 27, Hoyos mandou para a área, Mastriani apareceu de surpresa e tocou na saída de Marcos Felipe.

Com a desvantagem e precisando de dois gols, o Fluminense tentou se lançar ao ataque, mas deixou muitos espaços e quem mais esteve perto do gol foi o Barcelona. Aos 31, Marcos Felipe defendeu chute de Mastriani. Aos 43, Hoyos, cara a cara com o goleiro, bateu para fora.

Nos acréscimos, o time brasileiro perdeu uma chance inacreditável. A defesa cortou mal, a bola sobrou nos pés de Fred na área, mas ele chutou em cima de Burrai. Na sobra, Abel ajeitou para Kayky, que chutou por cima.

Ainda deu tempo para o empate. Luccas Claro dividiu bola com Riveros dentro da área e, após a utilização do VAR, o árbitro viu pênalti do equatoriano. Fred bateu e fez o seu 25º gol na história da Libertadores.

Nada que fizesse falta para os equatorianos, garantidos na semifinal!

BARCELONA DE GUAYAQUIL-EQU 1×1 FLUMINENSE

Data/Hora: 19/08/2021, às 21h30

Local: Estádio Monumental de Barcelona, Guayaquil (EQU)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro e Pablo Llarena (URU)

Árbitro de vídeo: Víctor Carrillo (PER)

Gols: Mastriani (27’/2ºT) (1-0), Fred (52’/2ºT) (1-1)

Cartões amarelos: Perlaza, Damián Díaz, Riveros (BSC), Martinelli, Nene, André (FLU)

BARCELONA DE GUAYAQUIL: Javier Burrai, Byron Castillo, Fernando León, Williams Riveros e Mario Pineida; Bruno Piñatares, Nixon Molina (Carcelén – 18’/2ºT), Adonis Preciado (Montaño – 44’/2ºT), Damián Díaz (Garcés – 46’/2ºT) e Jonathan Perlaza (Hoyos – 18’/2ºT); Gonzalo Mastriani (Cortez- 46’/2ºT). Técnico: Fabián Bustos

FLUMINENSE: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Martinelli (Nene – 30’/2ºT), Yago Felipe (Kayky – 16’/2ºT) e Ganso (Cazares – 41’/1ºT); Luiz Henrique (Abel Hernández – 30’/2ºT) e Fred. Técnico: Roger Machado