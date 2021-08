Baterista do Rolling Stones, Charlie Watts morre aos 80 anos

O baterista do Rolling Stones, Charlie Watts, morreu aos 80 anos nesta terça-feira (24). A informação foi confirmada pelo empresário do músico, Bernard Doherty, em nota divulgada para a imprensa britânica e no perfil oficial da banda no Instagram.

“É com imensa tristeza que anunciamos a morte de nosso amado Charlie Watts. Ele faleceu pacificamente em um hospital de Londres hoje cedo cercado por sua família. Dizia que ele era ‘um querido marido, pai e avô’ e ‘um dos maiores bateristas de sua geração'”, informou o comunicado.

O agente ainda pediu, em nota, que a “privacidade da família, dos integrantes da banda e amigos seja respeitada neste momento difícil.”

No início deste mês, Charlie Watts passou por uma cirurgia e, inclusive, ficou de fora da turnê americana No Filter, para se recuperar totalmente. Na ocasião, não foram revelados detalhes, nem o motivo do procedimento.