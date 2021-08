Bispo católico renuncia após vazamento de vídeo íntimo

A renúncia ao cargo do bispo Tomé Ferreira da Silva da Diocese de São José do Rio Preto, no interior paulista, foi aceita pelo papa Francisco. A informação foi confirmada em comunicado divulgado nesta quarta-feira (18) pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

O pedido de renúncia foi feito após o vazamento, nas redes sociais, de um vídeo íntimo do bispo. Em uma videochamada, ele aparece nas imagens tocando o órgão sexual.

No comunicado, a CNBB informou que “o Santo Padre aceitou o pedido de renúncia ao governo pastoral da Diocese de São José do Rio Preto, apresentada por D. Tomé Ferreira da Silva”.

A confederação anunciou na mesma data o substituto no cargo. Foi nomeado como Administrador Apostólico, Moacir Silva, que é arcebispo de Ribeirão Preto, também no interior de São Paulo.

A nota é assinada pelo secretário geral da CNBB e bispo auxiliar de São Sebastião do Rio de Janeiro, Joel Portella Amado.