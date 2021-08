Bolsa técnico contempla profissionais de diversas modalidades esportivas em todo Estado

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) divulgou a lista de treinadores esportivos selecionados no edital Bolsa Técnico. O auxílio financeiro faz parte do projeto Olimpus e beneficia profissionais de Mato Grosso com valores mensais de R$ 1 mil, na categoria Nacional e de R$ 1,5 mil, na categoria Nacional Elite.

Para definir a categoria foi considerada a abrangência das competições em que os atletas treinados pelo técnico participaram, se nacional ou internacional. A pontuação se deu conforme os melhores resultados apresentados dentro da categoria concorrida.

A seleção pública contempla técnicos de modalidades olímpicas e paralímpicas, que são administradas no Brasil por entidades vinculadas ou reconhecidas pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) e Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU).

Dentre os selecionados estão treinadores que se tornaram referências na formação de jovens atletas, como Sivirino Souza dos Santos, de Barra do Garças, José Elias de Souza, de Rondonópolis e Luzia Fernandes, de Cuiabá. A lista de municípios com técnicos contemplados inclui Alta Floresta, Araputanga, Barra do Garças, Campo Verde, Cuiabá, Nova Xavantina, Paranatinga, Peixoto de Azevedo, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso e Várzea Grande.

A diversificação de modalidades esportivas atendidas foi outro destaque do resultado final. O auxílio financeiro mensal beneficia técnicos do atletismo, futsal, handebol, karatê, wrestiling, tênis de mesa, judô, vôlei, taekwondo e kung fu, além de treinadores de atletas com deficiência nas modalidades paralímpicas de atletismo e goalball.

“Damos ainda mais condições para nosso esporte crescer e almejar voos mais altos. Com o projeto Olimpus, mostramos a importância que o Estado dá ao esporte, valorizando atletas de base e de alto rendimento e agora também os treinadores de Mato Grosso”, celebra o titular da Secel, Alberto Machado, o Beto Dois a Um.

O resultado final do edital Bolsa Técnico está disponível no site www.secel.mt.gov.br/editais.