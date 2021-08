Bolsonaro admite que, se o povo quiser, volta o horário de verão

O presidente Jair Bolsonaro admitiu nesta segunda-feira (2) que o horário de verão pode voltar a vigorar no País, desde que essa seja a vontade da população. Ele sugeriu enquetes em rádios para saber o que os brasileiros pensam dessa medida.

Em entrevista à uma emissora de rádio, nesta segunda, ele foi questionado como via os pedidos de setores da economia que sugerem a medida de adiantar em uma hora os relógios do País durante primavera e verão com o objetivo de conter os gastos de energia em regiões que têm mais luz solar.

O País enfrenta uma dura crise hídrica em 2021, que encarece os preços da energia.

O horário de verão poderia servir para atenuar esses aumentos de consumo em regiões como o Nordeste, que têm sol mais tempo do dia. Com luz natural em horários nos quais as pessoas já estão em casa, consome-se menos luz elétrica.

O horário de verão acabou no país em abril de 2019 com um decreto de Bolsonaro.

“Lá atrás alguns parlamentares me procuraram para pôr um fim no horário de verão. Eu também queria, confesso. Então pedi um estudo para o ministro Bento Albuquerque [Minas Energia] e chegamos à conclusão de que não economizava energia como se falava. E a maioria da população era favorável ao término. Se mudarem de posição, eu sigo o que quiserem, sou um democrata”, argumentou.

Bolsonaro afirmou que o governo entende que para determinados setores o faturamento melhora com o aumento da luminosidade em algumas regiões e a extensão do período de consumo. “Sabemos que as pessoas ficam mais tempo no comércio, e nós do governo pesamos isso, mas no momento não vejo clima para essa mudança. Mas se o povo quiser, eu faço isso aqui.”