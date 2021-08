Bolsonaro agradeceu manifestantes por voto ‘auditável’ em Rondonópolis

O presidente Jair Bolsonaro foi a grande atração do ato realizado hoje (01) em Rondonópolis pelo voto impresso/auditável. Ele participou por vídeo chamada e agradeceu o apoio dos manifestantes no município. O evento foi realizado no período da tarde e segundo os organizadores reuniu cerca de mil motos e automóveis.

“Parabéns a vocês que estão se manifestando nesse dia de hoje pela garantia de eleições limpas e auditáveis no ano que vem. Precisamos que a contagem pública dos votos seja transparente e acompanhada por toda a população”, disse Bolsonaro sob aplausos dos manifestantes.

O presidente também participou da mesma forma de várias manifestações semelhantes realizadas hoje no país. Em Rondonópolis a participação dele foi viabilizada pelo ex-deputado Victorio Galli, que estava na manifestação a convite do presidente do partido Patriotas no município, Olivar Nunes e do ex-candidato a prefeito Cláudio Ferreira.

Victorio Galli ligou para Bolsonaro e a conversa foi retransmitida pelo trio elétrico onde estavam os organizadores do evento.

AVALIAÇÃO

Depois da concentração no Cais, os manifestantes seguiram em carros e motos pelas ruas centrais e passaram por vários bairros até encerrar o ato na Vila Operária. Não foram registrados incidentes e segundo os organizadores a participação superou as expectativas.

“Foi enorme, fantástico. Superou todas as expectativas”, disse Cláudio Ferreira. “Foi uma manifestação ordeira, pacífica. As pessoas se comportaram civilizadamente”, destacou.

Durante todo o tempo lideranças políticas se revezaram em discursos questionando o sistema eleitoral e pedindo o apoio da população ao projeto que tramita na Câmara dos Deputados prevendo a impressão do voto.

“Independentemente de quem vença as eleições no ano que vem, quem ganhará com o voto impresso e auditável é a democracia”, disse Ferreira.

Além do ex-deputado Victorio Galli, também participaram do ato em Rondonópolis o deputado federal José Medeiros, os vereadores José Felipe Horta e subtenente Guinâncio, o empresário Odílio Balbinoti e a esposa, Tânia Balbinotti, entre outras lideranças políticas e empresariais.