Bolsonaro convida Wellington para integrar comitiva em visita a Cuiabá

O senador Wellington Fagundes (PL-MT), líder do Bloco Parlamentar Vanguarda, foi convidado pelo Palácio do Planalto para integrar a comitiva do presidente Jair Bolsonaro em visita a Cuiabá, nesta quinta-feira, 19, pela manhã. O presidente participará do encerramento do Seminário Regional Política de Etnodesenvolvimento e Sustentabilidade, no Hotel Fazenda Mato Grosso, onde fará a entrega de 42 equipamentos agrícolas a comunidades indígenas do Estado.

“Além da própria agenda prevista, será uma grande oportunidade para debatermos com o presidente vários assuntos de interesse do Estado, especialmente no que diz respeito à infraestrutura de transporte. Muito particularmente o avanço das ferrovias” – frisou Fagundes, que acaba de ser designado relator setor do Orçamento do Ministério da Educação.

Também está confirmada para sexta-feira, 20, a visita ao Estado do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Ele fará a liberação da duplicação da travessia urbana que conecta a BR-163 ao Distrito Industrial. A obra é considerada fundamental para melhorar o tráfego da região, que inclui grande número de caminhões que fazem o transporte de cargas para empresas localizadas no Distrito Industrial. Além disso, existem vários bairros, o que obriga a população a dividir o tráfego com caminhões pesados.

“Cuiabá é o principal entroncamento rodoviário de Mato Grosso e o fluxo de cargas é muito grande. Essa obra é fundamental não só para a capital, mas para todo o Estado” – frisou o senador ao lembrar ser Mato Grosso o maior produtor de soja, milho, algodão e carnes no Brasil. Com isso, integraliza a duplicação da rodovia de Cuiabá até a divisa de Mato Grosso do Sul.

A solução para a concessão da BR-163 também estará na pauta das conversas com o ministro da Infraestrutura, segundo o senador.