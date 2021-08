Bolsonaro reafirma criticas ao voto eletrônico e quer dialogar com o STF

O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar hoje (19) os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, e também o corregedor geral da Justiça Eleitoral, Luís Roberto Salomão, pelas ações desenvolvidas visando combater a propagação de fake news. O presidente também reforçou as críticas ao sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, mas negou um embate institucional e disse que está pronto para dialogar com os magistrados.

“Converso com o seu Alexandre Moraes se quiser conversar comigo, converso com o seu Barroso, converso com o Salomão se quiser conservar comigo. Ele fala o que acha que está certo e eu falo o que acho que está pelo lado de cá. E vamos chegar num acordo. É pedir muito o diálogo, de minha parte nunca vou fechar as portas para ninguém. Quero paz e tranquilidade”, disse Bolsonaro.

As declarações foram feitas em discurso durante a visita à Cuiabá. O presidente reclamou da autorização dada pelo STF para que prefeitos e governadores determinassem medidas restritivas durante a pandemia e disse que essa decisão explica os problemas verificados na economia.

Bolsonaro também reiterou os ataques feitos ao sistema eletrônico de votação e disse que as pessoas têm o direito de expressarem opiniões divergentes. O presidente voltou a citar informações já contestadas de que a Polícia Federal teria encontrado provas da fragilidade das urnas eletrônicas.

“Temos dois pareceres da PF dizendo que as urnas não são auditáveis. Temos um inquérito da PF em que pessoas do próprio TSE dizem que um grupo de hackers ficou lá por oito meses e tiveram acesso aos códigos fontes. Não apresentei provas, quem apresentou foi o próprio TSE”, disparou.

Mas a principal reclamação envolveu as investigações relacionadas a disseminação de notícias falsas. O presidente disse que o país precisa resistir a uma ‘ditadura branca’ que estaria ameaçando a liberdade de expressão e a livre atuação da imprensa.

“Não pode o corregedor do TSE decidir numa canetada que os 10 blogs nossos não podem ser monetizados. Não pensem que se a ditadura branca chegar para valer vocês serão poupados. Não serão poupados”, disse.