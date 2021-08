Bombeiros são acionados para apagar incêndio na Transpantaneira

As guarnições do Corpo de Bombeiro Militar de Mato Grosso estão mobilizadas para conter um incêndio no Km 103 da Transpantaneira, em Poconé (a 104 km de Cuiabá). A ocorrência foi iniciada na tarde desta sexta-feira (27.08) e segue em andamento.

Ao que tudo indica, o incêndio é fruto de uma ação criminosa. O indício para isso, segundo os bombeiros, é que há vários pontos de fogo na vegetação, alguns próximos e outros mais distantes. Além disso, a suspeita é reforçada pela existência de outro incêndio na Ponte 70, de madeira, que foi rapidamente apagado por outra equipe do CBMMT.

O incêndio segue ativo e os militares estão na força-tarefa de combate em solo, além do reforço de uma aeronave modelo Air Tractor, lançando 1.800 litros d’água nos pontos com maior incidência de fogo. O avião desta operação foi contratado pela Secretaria Adjunta de Defesa e Proteção Civil, com recursos do Governo de Mato Grosso.

O combate aos incêndios nesta região é extremamente difícil, com poucos acessos pela estrada, além do enorme volume de grande vegetação seca, uma área com muitos brejos. O vento forte também dificulta o trabalho, o fogo tem maior facilidade de propagação.

Outra suspeita criminosa

No Km 100 da Transpantaneira, os bombeiros conseguiram controlar, nesta quarta-feira (25.08), um incêndio em vegetação. A ocorrência durou três horas e foi preciso acionar o avião para apagar o fogo, antes que ele ganhasse grandes proporções.

Proteção no Pantanal

Policiais militares da Força Tática e do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA) de Mato Grosso estão realizando rondas ostensivas no local do incêndio para inibir outras práticas de crimes, além de encontrar os suspeitos.