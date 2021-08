Bombeiros tentam apagar incêndio que atinge Aldeia Tadarimana

Os Bombeiros seguem tentando apagar o fogo que atingiu a Reserva Indígena Aldeia Tadarimana. Conforme informações dos Bombeiros, desde esta terça-feira (3) o Comando Regional Bombeiro Militar II, através do 3º BBM, foi acionado pela equipe de monitoramento da Sala Descentralizada do CRBM-II para combater o incêndio florestal na Reserva Indígena.

A unidade bombeiro militar prontamente mobilizou 03 (três) equipes operacional, sendo 14 (quatorze) bombeiros militares e 02 brigadistas.

Considerando alguns fatores como: período de estiagem, baixa umidade relativa do ar, grande extensão de vegetação nativa na Aldeia, que colaboram para a propagação do incêndio florestal, foi necessário pedir o apoio da aeronave do Corpo de Bombeiros de Cuiabá para ajudar no combate ao incêndio.