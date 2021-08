Botelho, Janaina e Max são cotados para vice de Mendes

Mesmo sem o governador Mauro Mendes (DEM) admitir que disputará a reeleição no próximo ano, uma costura vem sendo construída nos bastidores para que a Assembleia Legislativa indique um nome a vice em uma chapa encabeçada por Mendes.

Entre os cotados, o presidente da Assembleia, Max Russi (PSB), a deputada Janaina Riva (MDB) e o deputado Eduardo Botelho (DEM).

Este último, inclusive, admitiu que as conversas neste sentido são de conhecimento do próprio governador.

“Essa foi uma conversa que tivemos com o governador e vários deputados para que, caso o Otaviano Pivetta não seja candidato ou esteja fora da disputa, a indicação de vice passaria pela AL”, disse Botelho.

“O governador concordou que essa discussão pode ser feita, mas que ele não quer que isso ocorra esse ano. De todo modo, ele concorda que passe pela Assembleia essa discussão”, emendou Botelho.

Ainda segundo Botelho, entre os nomes ventilados estaria também o deputado Dilmar Dal Bosco (DEM).

Conforme apurou a reportagem, no entanto, o nome de Dilmar seria o de menor viabilidade, uma vez que ele é alvo de uma denúncia do Ministério Público Estadual (MPE) por suposta participação em um esquema de fraudes no transporte intermunicipal.

O Paiaguás estaria, inclusive, recebendo pressão para que o parlamentar fosse substituído da liderança do Governo na Assembleia, o que – ao menos por ora – não ocorreu.