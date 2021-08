Brasil e Argentina terá presença de 12 mil torcedores em duelo pelas eliminatórias

A partida entre Brasil e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022, que será realizada no dia 5 de setembro, contará com a presença de até 12 mil torcedores na Neo Química Arena, em São Paulo. Nesta terça-feira (24), a CBF anunciou que o jogo será um evento-teste para garantir o retorno seguro dos torcedores nos estádios.

A entidade ainda confirmou que o protocolo para a partida foi discutido em conjunto com a FPF (Federação Paulista de Futebol) e o Governo de São Paulo, que havia afirmado oficialmente que só permitira a volta do público em novembro.

“O jogo seguirá as normas estabelecidas pelo Protocolo de Recomendações para Retorno do Público aos Estádios, da Comissão Médica Especial, com a supervisão das autoridades sanitárias estaduais e municipais, que têm sido importantes aliadas para garantir a presença segura dos torcedores no estádio”, disse a CBF em comunicado.

Com os 12 mil espectadores presentes, a Neo Química Arena receberá cerca de 25% de sua capacidade total aberta aos torcedores. Mais detalhes do protocolo sanitário do jogo serão discutidos com a CBF e com o governo paulista, assim como informações sobre a comercialização e distribuição de ingressos para a partida.