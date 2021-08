Brasil Tenta Bi na Final Olímpica de Futebol 

Após vencer o México nos pênaltis, a seleção brasileira enfrenta neste sábado, dia 7 de agosto, a Espanha e busca o bicampeonato olímpico consecutivo, após sagrar-se campeã nas últimas Olimpíadas, no Rio.

Pode saber mais sobre o percurso da seleção brasileira de futebol ou outras novidades olímpicas na Betway App, que mantém informação atualizada sobre as principais modalidades esportivas e as maiores competições.

Nesta quinta final olímpica, o Brasil tenta, desta forma, juntar-se às equipes da Grã-Bretanha, Uruguai, Hungria e Argentina, que venceram dois campeonatos olímpicos consecutivos.

Recorde-se que, para chegar a esta final, o Brasil venceu a Alemanha, por 4 a 2; empatou com a Costa do Marfim e venceu a Arábia Saudita, por 3 a 1. Nas quartas, eliminou o Egito, por 1 a 0 e nas meias venceu o México nos pênaltis, após empate no tempo regulamentar e na prorrogação. Já em 2012, as duas equipes se encontraram na final olímpica, mas desta feita, com a seleção brasileira a perder com o México, por 2 a 1.

Já a seleção espanhola, adversária do Brasil no sábado, enfrentou a Argentina, o Egito e a Austrália na primeira fase, eliminou o Costa de Marfim nos quartos e o Japão, nas meias-finais.

A Espanha venceu o ouro olímpico no futebol masculino em 1992, nas Olimpíadas de Barcelona e conquistou a prata, em 1920, na Antuérpia e em 2000, em Sydney.O Brasil conta com seis medalhas na modalidade: uma medalha de ouro, em 2016; três medalhas de prata, em 1984, 1986 e 2012 e duas medalhas de bronze, em 1996, em Atlanta e 2008, em Pequim.

O vencedor da próxima medalha de ouro será encontrado no próximo sábado, às 8h30, hora de Brasília, no Estádio Internacional de Saitama, no Japão.

Na Betway poderá verificar as estatísticas e probabilidades deste duelo, bem como, através de aplicativo ou site, colocar as suas apostas em direto.

As duas equipes se enfrentam pela oitava vez. Nas sete partidas anteriores, o Brasil venceu cinco e perdeu duas, sendo que as seleções se enfrentaram pela última vez em 2013, na Copa das Confederações, no estádio Maracanã, Rio de Janeiro, tendo o Brasil vencido a Espanha por 3 a 0.

A provável escalação do Brasil, pelo técnico André Jardine, será o goleiro Santos; Daniel Alves, Nino, Diego Carlos e Arana; Bruno Guimarães, Douglas Luiz e Claudinho; Antony, Matheus Cunha e o atacante Richarlison. Já Espanha, aos comandos do técnico Luis de La Fuente, entrará em campo com Unai Simón; Óscar Gil, Eric Carcía, Pau Torres e Cucurella; Zubimendi, Merino e Pedri; Olmo, Asensio e Oyarzabal.

As seleções do México e Japão decidem o bronze olímpico,no dia 6 de agosto, pelas 8h00, horário de Brasília, no Estádio de Saitama. Curiosamente, a única medalha do Japão nesta modalidade, foi conquistada nas Olimpíadas do México, em 1968. Por sua vez, o México tem também uma medalha, mas de ouro, conquistada nas Olimpíadas de Londres, em 2012.

O Brasil é o país mais medalhado no futebol masculino com um total de 6 medalhas, mas o pódio é ocupado pela Hungria, com três medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze.

Acompanhe na Betway, estas e outras competições, à distância de um clique, na palma da sua mão.