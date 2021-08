Briga interna agravou problemas na secretaria de Educação

O secretário municipal de Educação, Rogério Penso, errou muito. Mas dizem que não é só dele a responsabilidade pelo vexame envolvendo o adiamento das aulas presenciais na rede municipal de ensino em Rondonópolis.

Fontes da coluna informam que boa parte dos problemas na Educação seria resultado de um conflito no primeiro escalão da Prefeitura. Estaria aí a explicação para a demora na contratação de servidores e também da lentidão no processo licitatório da merenda escolar.

Rogério não faz parte do grupo que acompanha a trajetória política do prefeito José Carlos do Pátio. Chegou ao cargo impulsionado pelo bom histórico na Secretaria Estadual de Educação e com o aval da primeira-dama, Neuma Moraes. Mas, além de não contar com a simpatia dos chamados ‘kamikazes’, é considerado antipático pela maioria dos outros secretários – que costumam se referir a ele nos bastidores com termos bem pejorativos.

“Ele já estava na alça de mira e tem muita gente aproveitando a situação para forçar sua demissão. Está havendo muito embate, vaidade e divergência entre as secretarias. O problema é que esse ‘fogo amigo’ está prejudicando a comunidade escolar. Precisamos superar isso logo”, disse uma autoridade que está participando das ações visando agilizar a retomada das aulas presenciais.

Por enquanto não há sinal de paz no horizonte. De um lado, Rogério Penso confidenciou a pessoas próximas que resistirá. Do outro, seus opositores não dão sinais de trégua.

Até aqui o prefeito tem ignorado a situação, nem nota divulgou sobre o adiamento das atividades presenciais. Mas, nos bastidores, a informação é que ele já percebe os danos e pode intervir a qualquer momento.