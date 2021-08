Câmara vai ouvir a sociedade sobre projeto regulando restrições em Rondonópolis

A Câmara Municipal de Rondonópolis vai ouvir a sociedade antes de votar o projeto de lei regulamentando as restrições relacionadas à Covid-19, entre elas a exigência da obrigatoriedade da carteira de vacinação para ingresso em órgãos públicos e privados – incluindo bancos e comércio.

Segundo a vereadora Marildes Ferreira (PSB), presidente da Comissão de Saúde da Câmara, serão convidados para a discussão entidades religiosas, representantes de segmentos econômicos e também sindicatos de trabalhadores.

“Vamos conversar com todos. A nossa intenção é estimular a vacinação de toda a população. Nós vivemos em sociedade e é importante que todos colaborem para vencermos a Covid-19”, disse Marildes Ferreira.

A conversa com as lideranças visa angariar apoio à campanha de vacinação e também colher propostas para tornar mais eficiente as ações de imunização e prevenção. Uma das maiores preocupações é com o segmento religioso, que segundo dados do município concentra a maior parte das pessoas que resistem à vacina.

“A maioria da população já se vacinou e, até por uma questão de justiça, precisamos convencer os demais a fazerem o mesmo”, afirmou Marildes.

“Após o anúncio da obrigatoriedade houve uma procura maior, muita gente foi aos postos no fim de semana e também nesta segunda-feira aproveitar a ‘repescagem’ da vacina. É uma prova que a medida está surtindo efeito”, destacou.

Entre as entidades que serão ouvidas pela Câmara estão a Acir, a CDL, a Associação de empresários do setor de Bares, Restaurantes e similares – que já se posicionaram contra a exigência da apresentação da carteira de vacinação. Também serão ouvidos os líderes das igrejas católicas e evangélicas, sindicatos e associações de moradores.

MULTAS

Na semana passada o prefeito José Carlos do Pátio admitiu que a decisão de ampliar o horário de funcionamento do comércio ocorreu a pedido da Câmara. Na oportunidade ele disse que contava também com o apoio dos vereadores para reforçar a fiscalização.

O executivo espera que, além de confirmar as medidas já anunciadas, a Câmara também estabeleça punições, como a aplicação de multas, para os estabelecimentos que não respeitarem as normas.

Atualmente os infratores estão sujeitos à notificação e, em caso de reincidência, ao fechamento provisório.