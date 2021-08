Capa da Folha de S. Paulo estampa Galvan em trator na porta da PF

Repercutiu na impressa nacional, o protesto realizado pelo presidente da Aprosoja Brasil, Antonio Galvan, na porta da Polícia Federal (PF) de Sinop, na última segunda-feira (23).

A foto do produtor rural foi do alto de um trator e segurando uma bandeira do Brasil foi estampada na edição do Jornal Folha de S. Paulo, desta terça (24) – o principal em circulação no País.

Atendendo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal cumpriu mandados na última sexta (20), contra o presidente da Aprosoja e demais acusados de supostos crimes de ameaça contra a democracia e a ministros do Supremo.

Galvan – que já presidiu a Aprosoja MT – se tornou alvo do Supremo Tribunal Federal (STF) após acusação de praticar atos antidemocráticos.

Ele e os demais alvos da operação planejam realizar um protesto no dia 7 de setembro – data em que é celebrada a Independência do Brasil – na sede dos Poderes na Capital Federal. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, os investigados pretendiam abusar da liberdade de expressão, de modo a atentar contra a democracia.

Veja capa: