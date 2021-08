Carro bate em poste e duas pessoas ficam gravemente feridas

Dois homens ficaram gravemente feridos em um acidente envolvendo um veículo Fiat Strada na MT – 358 próximo de Tangará da Serra.

Eles estavam sentido Campo Novo do Parecis/ Tangará da Serra e em determinado momento o condutor do veículo tentou desviar de um caminhão e perdendo o controle bateu em um poste.

Com o impacto da queda as duas pessoas que estavam no carro foram arremessados para fora do veículo, autoridades cogitam que ambos estavam sem sinto de segurança.

Duas viaturas do Samu estiveram no local e as vítimas foram encaminhadas para o Hospital em estado grave.