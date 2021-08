Carro fica com a frente totalmente destruída após batida com carreta no Anel Viário

A condutora de um veículo Gol vermelho foi socorrida pelo Samu após se envolver em um grave acidente ocorrido por volta do meio-dia desta segunda-feira (23) no Anel Viário, em Rondonópolis. A frente do carro em que ela estava ficou totalmente destruída.

Segundo informações, ela saía da Vila Mineira para ter acesso à rodovia e não notou que a carreta seguia pela via.

Uma equipe avançada do Samu foi acionada para fazer o socorro. A vítima saiu consciente do local do acidente.

O motorista da carreta não se feriu.