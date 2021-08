Casal atuante com o tráfico de drogas é preso em Rondonópolis

Um casal que atuava com a venda de entorpecentes no bairro Vila Canaã em Rondonópolis foi preso em flagrante pela Polícia Civil, durante investigações dos policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do município.

O homem de 25 anos e a mulher de 27 foram flagrados com drogas e apetrechos relacionados ao comércio de entorpecentes e foram autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico.

As investigações iniciaram há cerca de um mês, quando os policiais da Derf receberam informações de que o suspeito e sua companheira comercializavam pasta base de cocaína, atendendo diversos usuários de drogas.

Os policiais passaram a monitorar a residência dos suspeitos, flagrando a intensa movimentação de usuários no local. Nas tentativas de abordagem, os usuários corriam de mata nas proximidades da casa.

Nesta quinta-feira (12), os policiais flagraram o momento em que o traficante saiu da residência e entrou na região de mato. Com base nas investigações anteriores, os policiais decidiram realizar a abordagem do suspeito que ao perceber a presença da equipe tentou esmagar as porções de entorpecentes que estavam em suas mãos, além de quebrar o próprio aparelho celular com intuito de evitar que fossem colhidas provas.

Durante a revista pessoal do suspeito, os policiais encontraram diversas pedras de pasta base de cocaínas cortadas e já preparadas para venda, além de uma porção grande da droga. Na casa também foi apreendida, uma porção de maconha, facas com resquícios de drogas e dinheiro trocado característico da atividade de tráfico.

Questionado, o suspeito confessou que atua com o comércio de drogas e que a sua mulher tem conhecimento dos fatos. Segundo as investigações da Derf, o casal participava efetivamente da venda de entorpecentes e estão associados na atividade do tráfico.

Diante dos fatos, eles foram conduzidos à Derf, onde foram interrogados e autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.