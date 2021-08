Ceadas atendeu cerca de 750 pacientes em consultas com especialistas

O programa Saúde Até Você da Prefeitura de Rondonópolis continua avançando e só neste fim de semana atendeu 761 pessoas que passaram por consulta com médicos especialistas e também com nutricionista. Esses pacientes foram atendidos no Centro de Especialidades Apoio e Diagnósticos Albert Sabin (Ceadas) que abriu as portas no sábado e no domingo para facilitar o acesso dos pacientes às consultas.

Esse mutirão de atendimentos que está sendo realizado na cidade pretende diminuir ou até zerar a fila de espera por consultas médicas com especialistas. Neste fim de semana, foram concentrados no Ceadas os atendimentos com médicos oftalmologistas, 386 pessoas estiveram no sábado e 363 no domingo, além das 12 que foram atendidas pela nutricionista.

Os casos em que os médicos identificaram alguma doença ou necessidade de cirurgia, receberam ali mesmo o encaminhamento para realização de exames mais especializados ou até mesmo do procedimento cirúrgico, conforme explicou a coordenadora do Ceadas, Keila Garcia Bolonhesi. Ela contou que além de adultos e idosos, no caso da oftalmologia, muitas também crianças fizeram o exame de vista nesse mutirão.

A Secretaria Municipal de Saúde também agendou atendimentos durante o fim de semana na unidade de saúde do bairro Nossa Senhora do Amparo. A comunidade dessa região passou por consultas com médicos ortopedistas, dermatologistas e também com a nutricionista.

Neste fim de semana foi a vez dos moradores dos bairros Nossa Senhora do Amparo, Jardim Iguaçu, Cidade Alta, Vila Cardoso, Vila Verde, Conjunto São José e da Vila Itamaraty I e II passarem pelas consultas. Mas o programa Saúde Até Você continua e vai levar atendimento para os moradores de outras regiões da cidade nos próximos finais de semana.

“Estamos fazendo esses mutirões para que o atendimento de saúde alcance a todos. As pessoas que trabalham durante a semana, por exemplo, estão sendo contempladas com as consultas nos sábados e domingos e em pontos estratégicos da cidade para facilitar também o acesso da toda a população”, comenta a coordenadora.