Cerca de 192 mil lâmpadas são trocadas de graça por unidades de LED em MT

Moradores de 11 cidades de Mato Grosso podem participar a partir desta semana do projeto Nossa Energia, que troca lâmpadas incandescentes e fluorescentes compactas por unidades de LED. A iniciativa é realizada pela Energisa por meio do Programa de Eficiência Energética regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Foram disponibilizadas 192 mil lâmpadas para Mato Grosso e 4 mil já foram destinadas a associações de apoio a idosos e crianças, além de creches.

De acordo com o coordenador de Eficiência Energética da Energisa, Thiago Peres de Oliveira, a ação antes era realizada com três unidades móveis que percorriam a cidades fazendo as ações do projeto como também as trocas de lâmpadas. Mas, por causa da pandemia, houve uma adaptação no trabalho. “Nós nos preocupamos em garantir toda a parte de biossegurança dos nossos colaboradores e das famílias que vão fazer a troca das lâmpadas. Por isso, contamos com o apoio das prefeituras em parceria com os Centros de Referências de Assistência Social (CRAS) que nos cederam o espaço para realização das trocas das lâmpadas”, disse Thiago.

Cada família tem direito a trocar até seis novas lâmpadas. Para ter direito ao benefício é preciso ir até o local de troca e levar lâmpadas fluorescentes ou incandescentes usadas para serem trocadas por lâmpadas de LED novas. É preciso ainda ter em mãos RG, CPF e uma conta de energia. Importante: podem participar clientes com baixo consumo de energia.

“O objetivo desta ação é reduzir o consumo de energia elétrica de famílias de baixa renda com a substituição de lâmpadas antigas por lâmpadas de LED mais econômicas. As lâmpadas de LED reduzem entre 50% e 90% o consumo de energia se comparadas às incandescentes e fluorescentes compactas. Então, a gente fica muito feliz em ajudar essas famílias a economizar”, conta o coordenador da Energisa.

As trocas serão feitas de segunda a sexta, das 8h às 11h30 e 13h30 às 17h30. Veja o calendário de troca nas cidades: