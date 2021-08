Cidinho sinaliza apoio do PSL e nega busca por “nome do agro”

Presidente do PSL em Mato Grosso, o ex-senador Cidinho Santos sinalizou que a sigla caminha no sentido de apoiar um eventual projeto de reeleição do governador Mauro Mendes (DEM).

Publicamente, o democrata tem dito que só tratará do assunto no próximo ano, mas membros de seu grupo político vem defendendo seu nome a disputa.

“O partido hoje está alinhado para apoiar o governo, como uma relação madura, normal”, disse o ex-senador, ao ser questionado sobre o assunto.

Ele, inclusive, minimizou posicionamentos de alguns colegas de partido que têm afirmado que a sigla pode buscar um nome para concorrer ao Paiaguás em 2022.

De preferência, um candidato ligado ao setor do agronegócio.

“Do PSL não temos essa perspectiva de buscar um candidato ao governo do agro. Temos a perspectiva de que o governador Mauro Mendes seja candidato à reeleição e a gente apoiá-lo”, disse o político.

“Se ele não for, vamos buscar outro nome que esteja dentro do grupo para dar continuidade ao trabalho”, emendou.

Questionado se teria pretensões para o pleito do próximo ano, inclusive, podendo concorrer como vice-governador numa chapa encabeçada por Mendes, o ex-senador desconversou: “Minha intenção é só apoiar o grupo”.