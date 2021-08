Claudinei reivindica melhorias em ponte da rodovia MT-459

Uma ponte de madeira instalada sobre o rio Areia, na rodovia MT-459, que facilita a passagem de veículos com cargas de produções agrícolas, no distrito de Jarudore, em Poxoréu, está em condições precárias que interrompeu a trafegabilidade de carros e caminhões no local. Diante do fato, o deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) encaminhou a indicação de n.º 4.419/2021 para que a Secretaria de Infraestrutura de Mato Grosso (Sinfra) possa providenciar uma reforma, em caráter de urgência, ou fazer a substituição por estruturas de concreto.

“Essa região concentra importantes atividades agrícolas que dependem dessa via para fazer o escoamento das produções. Sem contar que existem alunos que precisam de transporte escolar para se deslocarem de suas casas até as escolas. Tomei conhecimento que o município de Poxoréu não possui recursos financeiros para custear essa situação. Com isso, seria importante uma parceria entre a gestão estadual e municipal para chegarem a uma solução e a comunidade não fique prejudicada com a ponte danificada”, comenta o parlamentar.

Realidade

O integrante da Associação dos Mini-Produtores Rurais Carlos Marighella, João Dias, explica que a ponte sobre o rio Areia é bastante extensa e larga, com o tamanho de 70 metros de cumprimento por 5 metros de largura, não trafega veículos há quase dois anos, somente pessoas e os motociclistas que arriscam passar pela estrutura.

“Ela chegou a ser orçada em cerca de R$ 800 mil. Essa ponte caiu uns dois lances, conseguimos trocar alguns pontos, mas não foi possível trafegar mais em cima. Temos que fazer um desvio de 20 km. A nossa dificuldade está no transporte de alunos e escoamento de mantimentos da agricultura familiar. Temos o plantio de bananas, produção de farinhas, entre outras. A cada dois dias, um caminhão transporta cerca de 78 mil litros de leite. É preciso fazer um projeto para construir essa ponte e seria ideal ser de concreto”, comenta o morador.

Região – O distrito de Jarudore conta com aproximadamente 1,3 mil habitantes, com uma distância de cerca de 263 km da capital Cuiabá. A grande maioria dos moradores são produtores rurais da agricultura familiar, em que realizam a produção de lavouras, leites e pecuária de subsistência.