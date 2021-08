Com avanço da vacinação, MT deve ter “retomada” no Turismo

A medida com que a vacinação contra a Covid-19 avança em Mato Grosso, o segmento do Turismo começa apresentar sinais de melhora. A avaliação é do secretário adjunto de Turismo do Estado, Jefferson Moreno.

Segundo ele, em função de a pandemia ainda apresentar dados que demandam cautela, especialmente em outras cidades brasileiras, os mato-grossenses têm optado por viajar dentro do próprio estado.

“Com a vacina, as pessoas começaram a ter mais segurança de querer viajar, mas a maioria ainda está viajando para destinos próximos. Tem poucas pessoas viajando para fora do estado”, disse.

“Com isso, a gente viu a retomada do turismo em regiões que têm muito contato com a natureza. A gente viu o reaquecimento do ecoturismo, os hotéis já apresentando melhores índices de ocupação e, obviamente, seguindo os protocolos de segurança”, emendou o secretário.

Segundo ele, ao contrário do movimento que ocorre em cidades no interior do Estado, na Capital a retomada deve ocorrer de forma mais lenta, uma vez que a cidade tem como característica principal o turismo de negócios e eventos.

Este segmento tem um crescimento mais tímido, sobretudo, porque ainda existem medidas de restrição para realização de uma série de eventos.