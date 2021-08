Com artigo vetado, Mendes sanciona lei que isenta aposentados

Com apenas um artigo vetado, o governador Mauro Mendes (DEM) sancionou o Projeto de Lei Complementar aprovado pela Assembleia Legislativa na última semana e que trata da isenção da alíquota previdenciária de aposentados e pensionistas do estado.

O texto está publicado no Diário Oficial do Estado que circula nesta terça-feira (10).

Por maioria dos votos, os deputados estaduais aprovaram a isenção de alíquota aos aposentados portadores de doenças raras que recebem até o teto do INSS (R$ 6,4 mil).

Também foi aprovada a isenção de 14% sobre R$ 3,3 mil aos servidores inativos que recebem até R$ 9 mil. Na prática, só terão o desconto previdenciário o valor que ultrapassar estes R$ 3,3 mil.

Mendes vetou o artigo 9º da lei, que dispõe sobre a comprovação de união estável para transferência de aposentadoria nos casos de morte. Conforme o texto da AL, tal comprovação poderia dar-se por meio de decisão judicial de reconhecimento ou escritura pública declaratória.

Conforme Mendes, no entanto, uma legislação federal estabelece que, para a concessão da pensão, a comprovação da união estável deve ocorrer em período não superior a 24 meses antes da morte.

“A exigência da Lei Federal nº 8.213/1991, portanto, é para que a união estável seja reconhecida nos critérios de continuidade e contemporaneidade para a concessão e duração do benefício de pensão para o(a) companheiro(a). Assim, assumir apenas a apresentação da declaração/certidão pública como prova de união estável, violaria o previsto no §5º do art. 16 da Lei, pois não se comprovaria que, na data do óbito, o requerente da pensão mantinha a união estável com o de cujus”, argumentou o governador.

O texto agora retorna à Assembleia e, cabe aos deputados, manter ou derrubar o veto de Mendes.