Comerciantes de Cuiabá estão otimistas e esperam aumento nas vendas

O Dia dos Pais, celebrado no próximo domingo (08), promete ser movimentado para o comércio durante esta semana. A expectativa de vendas e o otimismo dos empresários cresceram em relação ao ano passado, conforme aponta pesquisa da Boa Vista, empresa de inteligência analítica.

Segundo a pesquisa, 34% dos empresários brasileiros acreditam em aumento de vendas no período neste ano. No ano passado, 12% acreditavam ampliar as comercializações nesta data comemorativa.

Em Cuiabá, os lojistas estão prontos e adaptados para receber os consumidores. De acordo com o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá (ACC), Jonas Alves, os empresários acreditam que a data deve gerar boas oportunidades de negócios, baseada também no desempenho de vendas verificado no Dia das Mães, no mês de maio, e em grande parte da população vacinada.

“Os empresários da baixada cuiabana estão com os estoques renovados e acreditam que o volume de vendas neste Dia dos Pais deve ser superior ao do ano passado, principalmente porque agora os consumidores estão mais seguros fisicamente e financeiramente, com a reabertura gradual das atividades em geral e com a evolução da vacinação”, frisa Jonas.

Quanto ao ticket médio de compras, valor gasto pelo consumidor, o levantamento da Boa Vista também aponta aumento. Enquanto no ano passado o valor foi de R$ 123,00, neste ano, a expectativa é que seja de aproximadamente R$ 131,00.

O levantamento também aponta que os itens de vestuário são as opções de presente que mais devem ser compradas, segundo 37% dos entrevistados. Em segundo lugar aparecem os acessórios, como cintos e carteiras, indicados por 21% dos participantes. Já os aparelhos e itens de telefonia ocupam a terceira posição, mencionados por 12% dos empresários.

Vendas on-line

Segundo a pesquisa, pouco mais da metade (53%) dos empresários ouvidos pretendem investir em meios virtuais para aumentar as vendas. Este índice foi maior na pesquisa realizada pela empresa no mesmo período do ano passado, quando 64% dos participantes confirmaram investimentos em marketplaces digitais. Tendo em vista as mudanças nos hábitos dos consumidores, 90% dos empresários declararam que continuarão investindo em marketplaces digitais mesmo após a pandemia.

Metodologia

A pesquisa realizada pela Boa Vista foi feita por meio de entrevistas on-line, entre 08 e 30 de junho. Contou com a participação de aproximadamente 600 respondentes, representantes de empresas dos setores de serviços, comércio e indústria de todas as regiões do país. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o grau de confiança é de 90%. (Com informações Boa Vista)