Comércio funcionará amanhã até às 20 horas e abrirá no domingo em Rondonópolis

O comércio vai funcionar em horário especial amanhã e também abrirá no domingo para atender as pessoas que desejam comprar os presentes para o dia dos pais. No sábado as lojas ficarão abertas até as 20 horas. No domingo o funcionamento está autorizado até às 13 horas. No shopping as lojas ficarão abertas até as 22 horas. O setor espera um crescimento nas vendas entre 10% a 15% em relação ao registrado no ano passado.

O funcionamento em horário especial faz parte do acordo firmado na convenção coletiva deste ano entre o Sindicato do Comércio Varejista de Rondonópolis (Sincomroo) e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Rondonópolis (Secro). O objetivo é facilitar a vida dos consumidores que deixam para comprar os presentes na última hora e, claro, reduzir os prejuízos causados pela pandemia.

Caso as previsões de aumento das vendas se confirmem, o resultado será equivalente aos obtidos no período pré-pandemia de Covid-19. O vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis, Tiago Martins, diz que a previsão é otimista e foi feita com base em indicadores que apontam uma melhorar geral na sociedade e na economia.

“Passado todo este período de pandemia, as pessoas estão voltando aos poucos às suas atividades, adaptadas a esta realidade. Com a vacinação avançando, a população se sente segura para trabalhar, consumir, viajar e fazer pequenas celebrações. Por isso, o mês de agosto tende a ser bastante vigoroso em 2021”, avalia Tiago Martins.

Apesar do otimismo, o dirigente da CDL destaca que o impulso proporcionado pelo dia dos pais deverá ser seguido de outras ações para manter a tendência de crescimento nas vendas. Conforme ele o desafio será equilibrar as expectativas com o restante do mês de agosto.

“O Dia dos Pais será um tiro curto. O mês começou em um domingo, então tivemos somente uma semana para os preparativos. É comum que o comércio, depois do Dia dos Pais, inicie a fase das liquidações já focado em setembro quando temos, especialmente, a Semana da Pátria e a Liquidaqui”, projeta.

“Novamente, as expectativas estão altas. Agosto pode representar um divisor de águas nesta retomada econômica”, afirma Tiago Martins.

CUIDADOS

Tanto os representantes dos lojistas como o sindicato dos comerciários destacam que o setor manterá o cumprimento rígido das normas de biossegurança visando prevenir o contágio pelo coronavírus.

Além de cuidar para evitar aglomerações, eles recomendam aos trabalhadores do comércio e aos consumidores a se manterem vigilantes observando o distanciamento, usando máscaras e também o álcool em gel.