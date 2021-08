Comissão de Educação prepara projeto para organizar volta às aulas

A Comissão de Educação da Câmara de Rondonópolis está preparando um projeto de lei para reformular procedimentos internos e padronizar os preparativos que antecedem cada ano letivo na rede municipal de ensino. As propostas visam impedir problemas verificados rotineiramente e também situações como a que impediram a retomada das atividades presenciais nesta semana.

O projeto está sendo preparado em conjunto pelos três titulares da Comissão, o vereador Reginaldo Santos (SD) e as vereadoras Marildes Ferreira (PSB) e Kalynka Meireles (Republicanos). Eles estão acompanhando de perto as negociações visando a retomada das aulas presenciais e nesta semana visitaram dezenas de unidades de ensino.

Durante as visitas os vereadores registraram a situação dos prédios e também conversaram com os profissionais da rede. “Visitamos mais de 40 escolas e creches. A estrutura física é boa e muitas escolas chegaram a decorar as entradas e as salas para o início das aulas. Porém, está faltando o fundamental : servidores, merenda e equpes de limpeza”, resumiu a vereadora Marildes.

“Na conversa com os servidores ficou claro que a maior parte dos problemas decorre da falta de planejamento prévio e do excesso de burocracia. O nosso projeto pretende enfrentar isso”, disse Reginaldo Santos.

O principal ponto da proposta em elaboração é a realização de uma conferência, na segunda semana de setembro de cada ano, para avaliar as condições da rede e o que será preciso no ano seguinte.

“Nesta conferência vamos analisar as pendências, a necessidade de novas normas e também as condições de infraestrutura de cada unidade. Com estas informações o município terá tempo hábil para sanar os problemas e evitar transtornos na volta às aulas”, explicou Reginaldo Santos.

Além do secretário de Educação, a conferência deverá ter a participação de todos os chefes de departamento da pasta, dos diretores de unidades, e representantes do Sispmur, da Associação dos diretores, do Conselho Municipal de Educação e também da Secretaria de Gestão de Pessoas e Recursos Humanos.

Os vereadores também analisam a possibilidade de requerer o desmembramento dos processos de licitação destinados exclusivamente à Secretaria de Educação. “Precisamos reduzir a burocracia e aumentar a transparência. Com isso teremos mais agilidade e vamos otimizar os recursos disponíveis”, disse Reginaldo.

A vereadora Kalynka Meireles ressalta que a maioria das medidas em análise foi sugerida pelos próprios trabalhadores da Educação.

“Neste ano a situação foi mais grave por causa da pandemia. Mas a categoria explica que todos os anos há problemas e, quase sempre, isso ocorre por causa do excesso de burocracia e também por que as autoridades não ouvem as pessoas que estão diretamente envolvidas na questão”, afirma.