Concessionária inicia nova etapa da restauração da ponte sobre o Rio Vermelho

As obras de recuperação da ponte sobre o Rio Vermelho, localizada no km 202 da BR-364, em Rondonópolis, entram na segunda etapa de execução, contemplando a recuperação integral das estruturas dos blocos de fundação, pilares e tabuleiro. O serviço é realizado por uma empresa especializada contratada pela Concessionária Rota do Oeste e deve ter duração de 12 meses. Todo o processo de recuperação da estrutura está orçado em R$ R$ 8,5 milhões custeados pelo valor arrecadado nas praças de pedágio. No local, o tráfego segue fluindo em pista simples até a finalização do serviço.

A recuperação é realizada na pista sul (sentido Cuiabá>Rondonópolis) que é a mais antiga. Luciano Uchoa, gerente de Obras e Conservação da Concessionária, explica que, para uma recuperação integral, as obras acontecem ‘de baixo para cima’ e precisam seguir etapas definidas. Por isso, a obra levará 12 meses para a conclusão, período que os motoristas precisam de atenção ao percorrer esse trecho.

Atualmente, a empresa contratada pela Rota do Oeste para a realização das obras atua na remoção do pavimento e realiza a ‘abertura de janelas’ – espaços – no tabuleiro da ponte para possibilitar a implantação novas estacas para reforço estrutural, garantindo maior estabilidade da ponte. “Nesta etapa estamos retirando o pavimento para aliviar o peso da ponte e abrindo janelas que possibilitam a instalação das novas estacas. Depois seguimos com os reforços com blocos de fundação e coroamento até os pilares e tabuleiros”, detalha Uchoa.

Após a conclusão dos serviços em andamento, estruturas subaquáticas serão reforçadas, como o alargamento das estacas e dos blocos de coroamento na base da ponte. Até o fim do processo, a estrutura superior da ponte (tabuleiro) também passará por reforma e reestruturação.

O processo de recuperação da ponte sobre o rio Vermelho teve início em 2020, quando a estrutura recebeu obras de recuperação e reestruturação dos tubulões. Esse serviço foi fundamental para reestruturar a ponte e possibilitar a realização das obras que estão em andamento nesta segunda etapa.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que a estrutura tem 68 anos. Além disso, o monitoramento realizado anualmente pela Concessionária em todas as pontes existentes nos 850,9 quilômetros da BR-163 sob a responsabilidade da Rota do Oeste demonstrou a necessidade de uma intervenção mais robusta nesse trecho que conta com intenso fluxo de veículos.

Essa medida preventiva possibilitou a ação imediata por parte da empresa, que fez as intervenções necessárias para garantir a segurança dos usuários com restrição parcial do tráfego e elaboração de um projeto de reestruturação da ponte.