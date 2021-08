Decisões judiciais são reflexo de crise na Câmara de Rondonópolis

Pela segunda vez em menos de 30 dias o Poder Judiciário precisou intervir para superar contendas internas da Câmara Municipal. Os dois casos envolvem matérias que já haviam sido aprovadas em plenário e têm o atual presidente interino, Roni Cardoso (PSD), como personagem principal.

Cardoso foi o autor do Mandado de Segurança que paralisou o trâmite da emenda à Lei Orgânica mudando critérios para a contratação de empresas terceirizadas. Agora figura no polo passivo na decisão que suspendeu a análise do projeto de resolução antecipando a eleição da Mesa Diretora da Casa.

Fontes ouvidas pela coluna consideram perigoso o que vem ocorrendo na Câmara.

Dizem que o Poder Judiciário existe mesmo para dirimir conflitos, mas afirmam que a frequência com que é invocado pode ser sintoma de que algo muito ruim está acontecendo na Câmara Municipal de Rondonópolis.

“Do ponto de vista administrativo está claro que falta eficiência aos órgãos internos responsáveis pelo controle da legalidade dos projetos. Já do ponto de vista político fica a impressão de que os vereadores não estão conseguindo lidar com a natural diversidade de opiniões em um órgão colegiado”, avaliou um ex-vereador.

A história deve ter um novo e crucial capítulo na sessão ordinária de hoje (04). De um lado estará o ‘Grupo dos 14’ (criado para antecipar e disputar a eleição da Mesa Diretora) e do outro o vereador Roni Cardoso – agora empoderado pela presidência interina. Todos sendo observados atentamente pela sociedade rondonopolitana.