Congresso reúne representantes de oito estados e debate segurança pública

Representantes de Conselhos Comunitários de Segurança Pública de munícipios mato-grossenses e de ouros estados da federação se reuniram neste sábado (28), em Chapada dos Guimarães, no 1º Congresso Nacional de Consegs e Feconsegs.

O evento, organizado pela Polícia Civil, Federação dos Consegs de Mato Grosso, Prefeitura Municipal, Assembleia Legislativa e Conseg de Chapada com apoio de diversos parceiros, reuniu autoridades da área de segurança pública para debater junto com representantes da sociedade nas discussões das políticas públicas do setor.

Presente à abertura do evento, o secretário de Seguranca Pública de Mato Grosso, Alexandre Bustamante, destacou o papel dos conselhos na propositura de ações e também o apoio a serviços na área de segurança. “Os Consegs têm importância fundamental na interlocução dos municípios e bairros com a Sesp, é um dialogo diário e permanente e estamos sempre abertos para as discussões e atentos ao olhar de cada conselheiro”.

Para o delegado-geral da Polícia Civil, Mário Dermeval, lembrou do princípio que define a polícia comunitária, que é a ligação entre os órgãos de segurança e a sociedade. “Tanto a Polícia, quanto a comunidade precisam trabalhar juntas como para identificar, priorizar e resolver problemas que afetam as comunidades e com essa visão proporcionada pelo policiamento comunitário fundamentar a prevenção adequada , evitando assim, a prática criminosa. Aqui em Mato Grosso tranquilamente posso dizer que os Consegs são fortes apoiadores de nossas delegacias e em todo o estado e também com as demais forças de segurança”, apontou o delegado-geral.

O encontro teve como finalidade avaliar a atuação dos Consegs frente às políticas públicas de segurança; a participação das forças policiais; das entidades civis e comunidades com vista à solução de problemas relacionados à Segurança Pública. “Temos buscado esse diálogo constante com as forcas de segurança para que a sociedade esteja presente nas discussões e contribuindo para que a segurança”, afirmou o presidente da Federação dos Consegs de Mato Grosso, Danilo Moraes.

O evento em Chapada dos Guimarães integra programação da primeira semana nacional dos Consegs no Brasil, que terá o encerramento em Brasília. Flávia Portela, presidente da Confederação dos Conselhos de Segurança Comunitária do Brasil, destacou que o processo de melhoria da segurança necessita do envolvimento da sociedade nas discussões das políticas públicas do setor, com a participação ativa dos Consegs.

O prefeito de Chapada dos Guimarães, Osmar Froner, frisou que a participação de conselhos no apoio à segurança pública é e o apoio é fundamental na construção do dialogo para a polícia cidadã. “Saio desse encontro com uma noção importante do que é segurança pública e como é importante esse dialogo entre sociedade e poder público”.

Durante o sábado, na Praça de Eventos de Chapada dos Guimarães, turistas e a população em geral puderam presenciar a exposição dos trabalhos das forças de segurança pública estaduais e federais, com apresentações dos produtos, equipamentos e ações de cada instituição.

O Congresso das Feconsegs e Consegs contou com palestras do diretor de Politicas de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Marcelo Moreno; tenente-coronel Sandro Roberto Campos, diretor de Polícia Comunitária do Espirito Santo; delegado da Polícia Civil de Mato Grosso e especialista em Polícia Comunitária, Genison Brito; deputada federal Paula Belmonte.

Participaram do evento o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alessandro Borges; superintendente da PRF, Francisco Lucena; coronel PM Esnaldo comandante regional de Cuiabá.