Convênio de R$ 31 milhões garante restauração da pavimentação urbana

O governador Mauro Mendes e o prefeito de Alta Floresta, Chico Gamba, assinaram um convênio no valor de R$ 31 milhões para obras de conservação e restauração de 249 ruas e avenidas, que abrangem uma área total de 170,5 mil metros quadrados e representam 80% das vias do município .

Também assinaram o convênio o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, e o senador Carlos Fávaro, responsável pela indicação de emenda parlamentar para o investimento. A assinatura ocorreu durante visita ao município de Alta Floresta nesta sexta-feira (13.08).

Conforme o governador Mauro Mendes, esse convênio vai proporcionar qualidade de vida à população residente no município, que é referência na região Norte de Mato Grosso. Isto porque será realizado o rejuvenescimento do pavimento das ruas e avenidas que com o tempo já estavam deterioradas e traziam prejuízos ao ir e vir do cidadão, em razão de poeira e buracos.

“Vamos melhorar a qualidade da vida urbana, recuperar a infraestrutura da cidade, pois Alta Floresta inegavelmente é a cidade polo dessa parte do Estado. E como cidade polo, lhe é reservado o papel de liderar parte de alguns serviços da área de saúde, infraestrutura, educação e essa cidade precisa fornecer qualidade de vida às pessoas, para que as pessoas venham para cá. E é isso que o governo está fazendo. Não só aqui, mas vamos fazer em outras cidades polos, onde vamos criar oportunidades para um crescimento, não só econômico, mas que garanta qualidade de vida para a cidade”, disse.

Por meio do convênio firmado, serão investidos R$ 29,4 milhões pelo Governo do Estado e R$ 1,8 milhão de contrapartida do município para a realização dos serviços de infraestrutura, que vão concretizar o desejo muito antigo dos moradores, de ter um asfalto de qualidade na porta de casa e que vai transformar a realidade de Alta Floresta, segundo o prefeito Chico Gamba.

“É um sonho antigo que tínhamos aqui, de asfalto. Fizemos um projeto para buscar esses recursos e encontramos apoio dos deputados, senadores. Andamos na rua, falamos da nossa ideia e avançamos no projeto junto com o governo do Estado e hoje estamos tendo a felicidade de estar recebendo o governo do estado no nosso município”, disse.

Ainda segundo o prefeito, a obra é mais um dos vários investimentos que a atual gestão do governo tem feito na cidade e em toda a região, nas mais diversas áreas, e que está valorizando o município, fomentando a geração de emprego e renda e trazendo mais dignidade ao cidadão.

“O governo que tem feito um excelente trabalho e hoje traz um recurso para fazer esse microrevestimento. Isso vai ficar na história de Alta floresta. Uma obra desse tamanho, feito por esse governo que está trazendo resultado. É uma satisfação muito grande estar recebendo o governador Mauro Mendes, que está trazendo benefício à nossa população”, afirmou.

O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, destacou a importância dessa união de esforços entre Estado e Município e o apoio dos parlamentares para o avanço de obras de infraestrutura e logística em todo Mato Grosso.

“Estamos fazendo um rejuvenescimento de quase 80% das ruas de Alta Floresta. Isto é muito bom, pois você dá qualidade ao pavimento existente e, logicamente, da qualidade de vida a toda uma população. É um importante convênio. Ficamos muito satisfeitos de estar colaborando e trazendo mais qualidade de vida aos moradores da cidade de Alta Floresta”, disse o secretário.

Já o senador Carlos Fávaro afirmou que a indicação parlamentar que permitiu tão importante investimento na pavimentação das ruas e avenidas do município é fruto de um instenso trabalho e uma retribuição a todo cidadão de Alta Floresta que anseia há anos por um asfalto de qualidade.

“É um momento de muita felicidade. Esse trabalho feito pelo nosso grupo, liderado pelo governador Mauro Mendes, a parceria que estamos trazendo de Brasília e emendas para transformar para melhor a vida das pessoas, dá muito orgulho. Estar aqui junto com nosso grupo é retribuir aquele sorriso e o voto de confiança que recebemos da população”, encerrou.