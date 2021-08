CPI pode pedir quebra de sigilos de acusados de propagar fake news

A CPI da Pandemia pode aprovar hoje (19) a quebra dos sigilos fiscal e financeiro dos responsáveis por sites que fizeram a disseminação de ‘fake news’ relacionados à Covid-19. A medida está entre os 183 requerimentos que devem ser votados antes do início do depoimento desta quinta-feira.

A pauta prevê também podem a votação de um pedido para que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Morais, compartilhe relatórios de análise relativos à desinformação no contexto da pandemia. O magistrado é relator do inquérito sobre fake news naquela Corte.

A medida é considerada essencial para compreender os mecanismos utilizados pelo Governo Federal durante a pandemia e pode ser mais um duro golpe aos envolvidos na produção e distribuição das ‘fake news’. Nesta semana a Justiça já determinou o bloqueio de repasses financeiros pela plataformas utilizadas por eles para propagar a desinformação.

Também nesta quinta-feira a CPI deve analisar a convocação dos diretores do FIB Bank Garantias, que entrou no radar da CPI após o depoimento do advogado da Precisa Medicamentos, Túlio Silveira. Como intermediadora do contrato para aquisição da vacina indiana Covaxin com o Ministério da Saúde, a Precisa ofereceu uma “carta de fiança” à Pasta, usando o banco.

Os integrantes da Comissão querem ouvir os diretores da instituição, Roberto Pereira Ramos Júnior e Luiz Henrique Lourenço Formiga, para esclarecer possíveis irregularidades no processo.

CONVOCAÇÕES

A CPI pode votar a convocação do empresário José Ricardo Santana, apontado pelo ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, como sua companhia no jantar onde teria ocorrido o suposto pedido de propina para fechamento de contrato de aquisição de 400 milhões de doses da AstraZeneca com a empresa Davati.

Os membros da Comissão também podem analisar a convocação de Jaime José Tomaselli, executivo da World Brands. O depoimento seria para esclarecer vídeo, revelado pelo jornal Folha de S.Paulo, em que representantes da empresa estariam em reunião no Ministério da Saúde, oferecendo 30 milhões de doses da vacina CoronaVac, ao preço de US$ 28 por dose. No contrato com o Instituto Butantan para fornecimento da mesma vacina, o governo federal pagou US$ 10 por dose. Além disso, o Butantan informou que é o representante exclusivo no Brasil da farmacêutica chinesa Sinovac, fabricante do imunizante, e responsável pelo uso da vacina no Brasil.

A CPI pode convocar, ainda, Emanuel Catori, um dos sócios da Belcher Farmacêutica. Os senadores querem saber detalhes das negociações para a venda da vacina chinesa Convidecia, do laboratório Cansino, que tinha como intermediadora a Belcher Farmacêutica.