Nem sempre domínio na posse de bola e mais finalizações significam vitória no futebol. Neste domingo, o Palmeiras foi dominante, mas viu o Cuiabá ser cirúrgico e vencer por 2 a 0, no Allianz Parque, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Logo no primeiro minuto de jogo, Clayson abriu o placar em São Paulo. Já no último minuto do segundo tempo, Uillian Correia deu números finais para vitória surpreendente, mas merecida da equipe do Centro-Oeste. Pelo lado palmeirense, Dudu foi quem mais tentou e Deyverson, apesar de participativo, abusou das chances perdidas.

Com apenas um ponto nas últimas quatro rodadas, o Palmeiras estaciona na segunda posição com 32 pontos. No próximo sábado, no Allianz Parque, o Verdão vai em busca de tentar se recuperar no Brasileirão e recebe o Athlético, às 21h.

Já o Cuiabá chega aos 20 pontos com a vitória deste domingo em São Paulo e se afasta um pouco do Z-4. Na segunda-feira (30), a equipe do Centro-Oeste visita o Fortaleza, no Castelão, às 21h30.

O JOGO

O Cuiabá abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo com Clayson, em uma desatenção da zaga alviverde, o Cuiabá chegou com velocidade nas costas do lateral esquerdo Renan, com a bola rolada para trás Clayson acertou um lindo chute sem chances para o goleiro Weverton.

O verdão respondeu aos oito minutos, em uma boa jogada do Wesley pela esquerda, ele rolou para Zé Rafael que finalizou sem perigo para o goleiro Walter, o mesmo se repetiu aos 16 minutos, só que dessa vez com finalização de Danilo em cima da zaga adversária, a partir daí o Palmeiras passou a dominar a partida, até chegou ao gol de empate com Zé Rafael, mas acabou anulado pelo bandeira por impedimento de Dudu na jogada.

Depois disso o Palmeiras assustou pouco a defesa do Cuiabá, chegou somente com duas finalizações para fora, com Dudu e Raphael Veiga aos 40 e 41 minutos da primeira etapa.

O Palmeiras voltou para a segunda etapa com quatro mudanças: Gustavo Scarpa, Gabriel Menino, Piquerez e Deyverson nos lugares de Wesley, Marcos Rocha, Renan e Rony. O verdão passou a pressionar bastante, teve duas boas oportunidades com Deyverson logo no ínicio da segunda etapa, aos quatro minutos o centroavante não alcançou cruzamento perigoso de Gustavo Scarpa, depois aos sete Deyverson cabeceou para um verdadeiro milagre de Walter.

O Palmeiras fez uma blitz na frente da área do Cuiabá e conseguiu mais um lance de perigo aos oito minutos, depois de bate-rebate, Danilo chutou para fora. o Cuiabá começou a melhorar no jogo a partir dos 17 minutos, quase matou a partida em um contra-ataque em velocidade aos 20 minutos, Rafael Grava finalizou para uma boa defesa do goleiro Weverton.

Logo depois aos 25 foi a vez de Clayson perder um gol cara a cara com o grande goleiro do Palmeiras, o jogo ficou aberto com chances para os dois lados, aos 32 minutos Walter fez dois milagres seguidos em cabeçadas de Deyverson e Dudu. O Palmeiras ainda teve algumas tentativas sem sucesso, até que o Cuiabá matou o jogo em contra-ataque mortal com Uillian Correia, aos 48 da segunda etapa.