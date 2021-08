Cuiabá faz sorteio para levar 20 torcedores a Arena Pantanal

Enquanto os torcedores não estão liberados a retornarem aos estádios de futebol de forma maciça – em razão da pandemia da Covid-19 – o Cuiabá Esporte Clube dará esse privilégio a 20 torcedores, no final de semana.

O clube fará um sorteio entre sócio-torcedores e 10 deles poderão assistir das arquibancadas da Arena Pantanal, a partida contra a Bahia. Cada um dos sortudos terá direito a levar um acompanhante.

A partida contra o Bahia, válida pela 15ª rodada da série A do Brasileirão, acontece no sábado (7), a partir das 20h (horário local).

No mês passado, o governador Mauro Mendes (DEM) sancionou um projeto que libera 35% do público nos estádios – desde que vacinados ou com teste negativo para o coronavírus. Mas, a decisão, ainda precisa de aval da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Veja detalhes da promoção: