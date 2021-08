Cuidados do dia a dia evitam o ressecamento da pele

As temperaturas elevadas em Mato Grosso chegam ao mesmo período do ano em que a umidade relativa do ar atinge níveis mais baixos, chegando a 10% nos últimos dias. As condições favorecem o ressecamento da pele e especialistas alertam que cuidados devem ser tomados por meio de hábitos simples do dia a dia.

A médica e professora do curso de medicina da Universidade de Cuiabá (Unic), Alessandra Caldeira, explica que, além da sensação de desconforto com o ressecamento, a pele do corpo fica mais exposta aos elementos presentes no ar, que são nocivos à cútis. A especialista indica algumas dicas para manter os cuidados e reduzir os impactos causados com a chegada do período mais seco do ano em Mato Grosso. Confira:

Hidrate a pele

O principal motivo de ressecamento é a diminuição da produção natural do óleo da pele. Por isso, é importante recorrer ao uso de hidratantes corporais. É importante lembrar que a hidratação deve ser feita em todo o corpo. Atente-se às áreas das mãos, principalmente neste momento de uso constante de álcool líquido ou em gel; pés; cotovelos; joelhos; rosto; boca; e áreas das pálpebras, que naturalmente são áreas mais secas. O ressecamento pode causar rachaduras na pele (principalmente na boca, pontas dos dedos das mãos e calcanhares) e as lesões deixam o corpo mais suscetível ao risco de infecções.

Cuidado com o ar-condicionado

Nesta época do ano, que possui condições de uso do ar-condicionado, não deixa de usá-lo. No entanto é preciso cuidado, uma vez que a refrigeração diminui ainda mais a umidade do ar. O climatizador pode ser uma opção, por regular a temperatura ao mesmo tempo em que controla a umidade.

Opte por cosméticos neutros

Ao entrar em contato com a pele, os sais presentes na maioria dos cosméticos favorecem o ressecamento, pois tiram a oleosidade que é produzida pelo próprio corpo. Os produtos neutros possuem menos sal em sua composição e ajudam na manutenção da saúde da pele.

Os sabonetes ‘syndet’ são indicados para pessoas acima de 40 anos e crianças que têm dermatite atópica, que costumam ter mais coceira e mais ressecamento da pele nesta época do ano. O produto tem capacidade maior de hidratação e menos detergente, ou seja, limpa sem ressecar tanto a pele.

Tome banhos gelados

Banhos frios ou mornos são mais saudáveis e combatem infeções e alergias. A água quente, principalmente quando os banhos são longos, deixa a pele mais ressecada.

Umidifique o ambiente para dormir

Com as temperaturas altas e a falta de um vento mais fresco, é difícil manter o ambiente arejado. Para deixar o ambiente mais confortável na hora de dormir, deixe o umidificador ligado, ou uma toalha molhada perto da cama. Você também pode utilizar uma bacia com água próxima ao ventilador. As atitudes irão impactar na qualidade do sono, fazendo com que a respiração seja mais confortável.

Beba bastante água

Por último, mas não menos importante, a ingestão de água mantém o bom funcionamento do organismo, e ajuda no processo de hidratação da pele. A recomendação é de que seja ingerido ao menos dois litros por dia. Você pode incluir sucos de frutas cítricas, ou até mesmo o tereré, que faz parte da cultura mato-grossense, para aumentar a sensação de frescor.