Cursos técnicos são opções para quem busca inserção rápida no mercado de trabalho

A possibilidade de ser inserido no mercado de trabalho de forma rápida é o que faz dos cursos técnicos uma ótima opção para quem deseja investir na educação pagando pouco. Com formação média de dois anos, as especializações técnicas são a opção para os trabalhadores que desejam investir em capacitações para ter um bom currículo.

O país ainda vive um momento de incertezas e instabilidade econômica, sendo assim, as empresas estão cada vez mais criteriosas na hora de contratar novos funcionários. Por isso, investir na educação é sempre um diferencial para os profissionais na hora de se apresentar para uma entrevista.

Durante o curso, as disciplinas práticas estimulam o desenvolvimento de habilidades profissionais que serão essenciais para o cumprimento de suas funções. Por essa razão, a formação técnica tem grande aceitação no mercado. “Estava na dúvida entre a graduação e o curso técnico, por diversos fatores. Optei pelo Técnico em Enfermagem e hoje me sinto realizada. Além de ter conseguido emprego rápido, mesmo na pandemia, o valor das mensalidades foi bem abaixo do que se eu escolhesse a graduação”, revela a técnica em Enfermagem Marisa Sena, 24 anos.

Outra vantagem é que para os que ainda estão indecisos em qual profissão seguir, os cursos profissionalizantes são opção para mensurar o mercado a qual deseja se inserir. Aproximadamente 70% dos alunos formados em cursos técnicos conseguem emprego já no primeiro ano após a conclusão do curso, segundo pesquisa realizada pelo Ibope, a pedido da Confederação Nacional da Indústria (CNI). E esse benefício não é apenas para quem está terminando os estudos do ensino médio ou para quem está indeciso, mas também para quem já está no mercado, porém de olho em novas oportunidades de salário.

As empresas estão em busca de profissionais que tenham jogo de cintura e sejam capazes de pensar estrategicamente. Por isso, saber qual área seguir e buscar cada vez mais estar atento às mudanças do mercado são essenciais para qualquer trabalhador que deseja ingressar no mercado de trabalho ou para aqueles que buscam um aumento de salário.

Uma pesquisa intitulada “Você no Mercado de Trabalho”, realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), mostra que para cada ano de estudo a mais, o brasileiro ganha um aumento médio de 15% em seu salário. E esse número não é apenas para os profissionais já empregados. A pesquisa mostra também que esse mesmo um ano de estudo equivale a um aumento de 3,38% nas chances de o brasileiro ocupar uma nova função no mercado.

Pensando nisso, separamos algumas opções de cursos técnicos que estão em alta para você se especializar:

Técnico em Administração

O técnico em Administração encontra diversas oportunidades no mercado de trabalho, pois é contratado por empresas de diferentes segmentos. Elas podem ser tanto públicas quanto privadas. Instituições podem contratá-lo para trabalhar no setor de Finanças, Recursos Humanos, Contabilidade e até Marketing.

Técnico em Logística

Com formação de um ano e meio, o técnico em Logística acompanha tudo o que envolve transporte de mercadorias e serviços de uma empresa. É ele quem cuida da gestão operacional e busca a forma mais eficiente e econômica de aumentar a produtividade na empresa onde trabalha.

Técnico em Recursos Humanos

A formação do técnico em Recursos Humanos orienta o trabalhador a prestar apoio no processo de gestão de pessoas em empresas de diversos portes. Além disso, é ele quem lida com a análise de benefícios, pesquisa de direitos trabalhistas, contratação e demissão de funcionários na empresa.

Técnico em Marketing

O curso técnico em Marketing possui até dois anos de duração e tem como objetivo formar profissionais aptos a projetar e implementar planos de marketing, realizar análises de vendas, preços e produtos. Com esta formação, o estudante terá a capacitação necessária para desenvolver projetos de comunicação, fidelização de clientes e cuidar da relação com fornecedores.

Técnico em Enfermagem

O técnico em Enfermagem é um dos profissionais essenciais à atenção à saúde em todos os níveis. Sua responsabilidade é a de prestar cuidados a pessoas vulneráveis ou adoecidas. Dessa maneira, o profissional tem a tarefa crucial de auxiliar e garantir uma atenção especializada àqueles que necessitam.

Técnico de Segurança do Trabalho

O técnico em Segurança do Trabalho elabora projetos e faz inspeções a fim de evitar situações de risco e acidentes de trabalho. Com a grande quantidade de obras de construção civil, o mercado da área cresceu e esses profissionais são cada vez mais requisitados. Além da área de construção, as indústrias também precisam desses técnicos para garantir a segurança de seus trabalhadores.

Teste Vocacional indica possíveis caminhos para seguir na carreira

Escolher qual profissão seguir é um dos maiores desafios para muitos vestibulandos, em que a aflição pela incerteza da escolha da carreira pode ser minimizada com ajuda psicológica e ferramentas como o Teste Vocacional. Esse instrumento identifica a compatibilidade da pessoa com as áreas existentes no mercado de trabalho e o seu perfil motivacional.

