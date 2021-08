De volta, Gusttavo Lima ganha carinho de Andressa Suita

Gusttavo Lima está de volta ao Brasil depois da turnê de shows que fez nos Estados Unidos e também a gravação do novo DVD no país. Quem entregou que o sertanejo chegou foi Andressa Suita, que postou um vídeo, nos stories do Instagram, em que aparece fazendo carinho no rosto dele.

Em outra publicação, ela mostrou os filhos assistindo à desenhos e brincando na cama da modelo. “De volta à realidade”, escreveu ela, que estava de férias na Bahia.

Apesar de não confirmarem que reataram o casamento — eles anunciaram o fim da relação em outubro do ano passado — Gusttavo e Andressa já foram flagrados juntos mais de uma vez desde o início deste ano, alimentando ainda mais os rumores de uma reconciliação.