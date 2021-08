Débitos veiculares podem ser parcelados por aplicativo de mensagem de celular

Os cidadãos que possuem débitos veiculares e desejam parcelar a dívida, agora podem realizar o serviço também pelo celular, por aplicativo de mensagem.

“Pensando em facilitar a vida do cidadão, especialmente neste momento de pandemia, o Detran regulamentou essa nova modalidade de parcelamento dos débitos dos veículos através de aplicativo de mensagem de celular. Essa modalidade está autorizada para todas as empresas credenciadas junto a autarquia que desejarem aderir a essa forma de prestar o serviço”, destacou o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos.

Para saber quais as empresas credenciadas já estão ofertando o serviço de parcelamento nessa modalidade, o cidadão pode acessar o site do Detran-MT (www.detran.mt.gov.br) e fazer a consulta CONSULTE AQUI AS EMPRESAS

O Detran-MT alerta ao cidadão para que busque sempre o número oficial da empresa devidamente credenciada e não aceite mensagens espontâneas que por ventura possa receber em nome de suposta empresa de parcelamento.

Por meio das empresas credenciadas, podem ser parcelados todos os débitos vencidos e a vencer, incluindo os valores deste ano, para viabilizar o licenciamento do veículo.

Débitos que podem ser parcelados: taxa de licenciamento, inscrita ou não em dívida ativa; Seguro DPVAT; IPVA, inscrito ou não em dívida ativa; e infrações de trânsito municipais, estaduais e federais como infrações da Semob, Detran, Sinfra, PRF e DNIT.

“Quando disponibilizamos o serviço de parcelamento, no final de 2019, iniciamos com o pagamento no cartão de débito e o parcelamento por meio de cartão de crédito, que poderia ser feito presencial ou via online junto às empresas credenciadas. Agora, além das opções já existentes, regulamentamos essa nova modalidade de parcelamento através de aplicativo de mensagem de celular”, explicou o diretor de Veículos do Detran-MT, Augusto Cordeiro.

Desde que iniciou o serviço, em outubro de 2019, até este mês, já foram parcelados quase R$ 28 milhões em débitos veiculares. “O parcelamento é uma forma de disponibilizar aos proprietários de veículos alternativa para quitar seus débitos à vista ou em parcelas mensais, saindo da inadimplência e com a imediata regularização da situação do veículo”, ressaltou o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos.

Pagamento com cartão

Ao procurar pelo parcelamento dos débitos junto às empresas credenciadas, a orientação do Detran-MT é que o cidadão realize uma simulação para verificar qual a oferta mais vantajosa de parcelamento.

No momento da negociação dos débitos para pagamento, a empresa deverá demonstrar, detalhadamente, a formação dos custos do valor da dívida, identificando cada débito parcelado, taxa de juros aplicada e o número de parcelas escolhidas pelo proprietário do veículo.

O pagamento pode ser feito no cartão de débito ou em até 12 vezes no cartão de crédito, com até três cartões diferentes, independentemente de ser da titularidade da pessoa que está quitando os débitos, garantindo a integridade da operação mediante senha pessoal e intransferível do titular do cartão.

Após o pagamento dos débitos, o veículo fica regularizado de forma imediata.