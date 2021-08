Defesa pede prisão domiciliar para Lorraine Cutier a “Gatinha da Cracolândia”

A defesa de Lorraine Cutier Bauer Romeiro, de 19 anos, conhecida comno Gatinha da Cracolândia, pediu nesta segunda-feira (2) ao TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) que a prisão preventiva, por tráfico de drogas, seja convertida para domiciliar.

De acordo com o advogado José Almir, o pedido foi baseado no Artigo 318 do Código de Processo Penal, que determina que “a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar”. Lorraine tem uma filha de 9 meses.

Até as 21h desta segunda, o TJ-SP ainda não havia respondido ao pedido da defesa.

Lorraine já teve o benefício concedido após sua primeira prisão, em 30 de junho. Na ocasião, também foi preso seu namorado, André Luiz Santos de Almeida, conhecido como MC Tatuchina, pai da criança. A jovem, no entanto, trocou de endereço sem avisar à Justiça e acabou novamente presa no dia 22 de julho.