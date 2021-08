Delegado orienta reduzir limites de transferências via PIX

Dados da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) mostram um crescimento médio mensal de 18% no número de usuários do Pix – serviço de transferência de dinheiro em tempo real lançado pelo Banco Central – no País.

Como uma medida de segurança, a Polícia Civil (PJC-MT), por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, recomenda que as pessoas reduzam os limites de transferências via PIX.

De acordo com o delegado Ruy Peral, essa simples ação reduz os riscos de subtração financeira resultantes de perda de aparelhos celulares e/ou arrebatamentos realizados por criminosos.

Veja o passo a passo para reduzir as transações: